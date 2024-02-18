В Турции создано лазерное оружие с использованием искусственного интеллекта

Турция разработала лазерное оружие с использованием элементов искусственного интеллекта. Одним из его видов является система вооружения направленной энергии ALKA, созданная компанией Roketsan.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телекомпанию TRT Haber.

"ALKA - инновационная система вооружения, разработанная с правильной архитектурой искусственного интеллекта, она представляет собой гибридную систему ПВО, использующую электромагнитные и лазерные технологии для противодействия асимметричным угрозам", - приводит телекомпания слова представителя компании-производителя.

Система ALKA была впервые представлена на оборонной выставке IDEF-2019 в Стамбуле.

По данным специализированных военных изданий, этот вид оружия может устанавливаться на бронетехнику и неподвижные объекты, в основном он предназначен для уничтожения беспилотников, а также дистанционного подрыва мин и самодельных взрывных устройств. Максимальная дистанция для постановки помех - 4 км, эффективная дальность поражения дрона - до 1 км.