В Турции создано лазерное оружие с использованием искусственного интеллекта
Турция разработала лазерное оружие с использованием элементов искусственного интеллекта. Одним из его видов является система вооружения направленной энергии ALKA, созданная компанией Roketsan.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телекомпанию TRT Haber.
"ALKA - инновационная система вооружения, разработанная с правильной архитектурой искусственного интеллекта, она представляет собой гибридную систему ПВО, использующую электромагнитные и лазерные технологии для противодействия асимметричным угрозам", - приводит телекомпания слова представителя компании-производителя.
Система ALKA была впервые представлена на оборонной выставке IDEF-2019 в Стамбуле.
По данным специализированных военных изданий, этот вид оружия может устанавливаться на бронетехнику и неподвижные объекты, в основном он предназначен для уничтожения беспилотников, а также дистанционного подрыва мин и самодельных взрывных устройств. Максимальная дистанция для постановки помех - 4 км, эффективная дальность поражения дрона - до 1 км.
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