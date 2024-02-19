Компания Sony представила нового робощенка для детей

Компания Sony Electronics Inc. объявила о выпуске ограниченной партии робота-щенка Aibo Espresso Edition в США. Модель Aibo Espresso Edition является четвертой цветовой вариацией в серии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание PR Newswire.

Espresso Edition имеет блестящий черный корпус с белыми вставками и поставляется с четырьмя эксклюзивными вариантами цвета глаз. В их число входит опция "непарные глаза", которая позволяет получить робощенка с глазами разных цветов. Как и текущая белая модель Aibo, Aibo Espresso Edition поставляется с трехлетним планом AI Cloud Plan 1, зарядной станцией, адаптером переменного тока, сетевым кабелем и специальным розовым мячом для игр.

Трехлетний план AI Cloud позволяет Aibo собирать и получать доступ к своему повседневному жизненному опыту, что позволяет роботу развивать уникальную личность. Каждый Aibo запоминает лица хозяев и сопоставляет их выражения с действиями. Исходя их опыта Aibo учится делать вещи, которые заставляют людей улыбаться.

Версия Aibo Espresso Edition в настоящее время доступна для покупки на веб-сайте Sony по рекомендуемой розничной цене $2,9 тыс.