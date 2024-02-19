Apple тестирует iPhone с необычным дизайном камер

В настоящий момент Apple испытывает прототип iPhone 16 Pro c обновленным дизайном блока камер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в своем аккаунте X (Twitter) сообщил известный инсайдер, выступающий в сети под псевдонимом Маджин Бу (Majin Bu).

Для иллюстрации нового слуха Бу опубликовал фотографию iPhone 15 Pro со схематичным изображением нового блока камер. Судя по ней, все три объектива iPhone 16 Pro будут объединены треугольной планкой. Объективы выступят вершинами фигуры.

"Основываясь на информации, которую мне удалось получить, кажется, что iPhone 16 Pro будет иметь новый дизайн модуля камеры. Это [фотографии] должно быть очень похоже на то, что Apple тестирует в настоящее время", - написал Бу.

Пост инсайдера менее чем за сутки набрал более 1 млн просмотров в соцсети X.

Текущий вариант оформления камер, когда два объектива расположены друг под другом, а третий - справа от них, Apple использует в iPhone уже несколько раз. Впервые он появился в iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, которые были представлены в 2019 году.