Новые компьютеры Apple будут создаваться при участии Samsung

По сообщению южнокорейского издания The Elec, Samsung готовится присоединиться к цепочке поставок OLED-дисплеев для будущих моделей MacBook.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в последние годы ходили слухи, что Apple планирует заменить LCD-дисплеи своих ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air на OLED-дисплеи.

В отчете The Elec говорится, что Samsung в настоящее время готовит линию по производству OLED-панелей восьмого поколения, которые будут использоваться в основном для производства экранов для будущих ноутбуков Apple.

The Elec добавляет, что панели этой производственной линии не будут использоваться в новых моделях MacBook до 2027 года.

В свою очередь китайское издание ITHome пишет, что Apple планирует внедрить OLED-дисплеи в девять новых устройств к 2027 году, начиная с двух новых моделей iPad Pro в марте 2024 года. По прогнозам ITHome, первый MacBook с OLED выйдет уже в 2026 году.

Преимущества OLED-дисплеев заключаются в более высокой яркости и контрастности, лучшей точности цветопередачи и более низком энергопотреблении. OLED-панели также тоньше и легче ЖК-экранов. Apple уже использует OLED на всех моделях iPhone и Apple Watch, кроме iPhone SE.