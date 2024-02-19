Google анонсировала потенциально хитовую функцию Android

Google Search Labs тестирует функцию "Поговорить с живым представителем", которая вместо пользователя дозванивается до представителей службы техподдержки в компаниях с долгим ожиданием ответа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Google.

Предложение активировать функцию "Поговорить с живым представителем" появляется при наборе номера телефона службы поддержки, которая в интернете сопоставляется с той или иной компанией. При ее активации бот Google вместо человека начнет дозваниваться до службы поддержки, в момент, когда оператор возьмет трубку, бот позвонит пользователю и свяжет людей.

В первую очередь новая функция появится на Pixel, фирменных смартфонах Google. Позже опция "Поговорить с живым представителем" может быть добавлена и в остальные Android-устройства.

Функция "Поговорить с живым представителем" совместима со службами поддержки не всех компаний. На текущий момент в cписок поддерживаемых компаний входят несколько американских предприятий из сферы авиаперевозок, телекоммуникаций, ритейла, доставки и страхования.