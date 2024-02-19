Пользователи флагманских смартфонов Samsung пожаловались на дефекты экрана

Почти сразу после старта продаж серии Samsung Galaxy S24 многие пользователи начали жаловаться на различные проблемы в работе экрана их смартфона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание ZDNET, ссылаясь на отзывы людей на форуме Reddit.

Счет жалоб на Reddit идет на сотни. Пользователи пишут, что экран их телефона приобретает зернистую текстуру или отображает едва заметные горизонтальные полосы. Особенно сильно дефекты заметны на темном или сером фоне, а также при низкой яркости подсветки. По словам пользователей, этой проблемы не было на флагманах Samsung предыдущих поколений с более низким разрешением экрана.

Как минимум один участник Reddit посетил магазин Samsung и обнаружил ту же проблему у смартфонов на витрине. Опираясь на полученную информацию, он предположил, что неисправность носит массовый характер.

Часть пользователей сообщила, что они обращались с надеждой на решение проблемы в сервисные центры Samsung. Однако там не стали ремонтировать смартфоны, а просто меняли их на новые. ZDNET пишет, что данное поведение компании намекает на аппаратный характер неисправности, то есть ее вряд ли можно исправить обновлением ПО.