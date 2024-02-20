Apple приостановила разработку iPhone с гибким экраном

Компания Apple приостановила разработку складного iPhone после выхода из строя тестируемого устройства. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, экран тестового складного iPhone вышел из строя через несколько дней испытаний, что заставило Apple отложить проект, пока не будет разработан дисплей, который будет соответствовать стандартам компании.

По слухам, Apple занимается разработкой iPhone с гибким дисплеем еще с 2016 года. За это время компания тестировала экраны Samsung и LG. Ранее также сообщалось, что Apple работает сразу над двумя прототипами iPhone в формате раскладушки.

Связана ли как-то новая утечка с производством гибких iPad, неизвестно. Как пишут СМИ, Apple больше заинтересована в создании складного планшета, поскольку требования к такому устройству будут ниже, чем к iPhone.

В феврале издание The Elec сообщило, что Apple рассматривает возможность выпуска первого складного устройства с экраном диагональю 7-8 дюймов, которое в конечном итоге может заменить iPad mini.

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