iPhone 16 Pro получит рекордную память

Запланированные на 2024 год смартфоны Apple могут получить рекордную встроенную память. Об этом сообщает издание GSM Arena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации корейских источников, будущие флагманы получат версии с 2 терабайтами встроенной памяти. Актуальные модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max имеют максимум 1 терабайт памяти. По словам журналистов, это позволит хранить на накопителе больше данных - например, снятые в высоком качестве видеоролики.

Также девайсы могут получить рекордный в истории iPhone аккумулятор. Так, iPhone 16 Pro Max выйдет с батареей емкостью 4676 миллиампер-часов - для сравнения, iPhone 15 Pro Max имеет аккумулятор на 4441 миллиампер-час. Авторы отметили, что в сочетании с новым энергоэффективным чипом девайс может получить большее время автономной работы.

Кроме того, новые топовые флагманы Apple выйдут с процессором A18 Pro и 8 гигабайтами оперативной памяти. Анонс устройств ожидается осенью.

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