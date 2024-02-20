Консоль MSI Claw сравнили с Asus ROG Ally

Некоторые китайские СМИ опубликовали первые тесты новой портативной консоли MSI Claw и сравнили результаты с конкурентом Asus ROG Ally. Об этом сообщает портал Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в опубликованном тесте использовалась более дорогая модель MSI Claw с процессором Intel Core Ultra 7 155H. Она сравнивалась консолью Asus ROG Ally с AMD Ryzen Z1 Extreme. По результатам тестов, Asus ROG Ally опережает MSI Claw во всех игровых сценариях и режимах энергопотребления. При этом максимальный TDP 40 Вт, в то время как Asus ROG Ally - 30 Вт.

Так, в Cyberpunk 2077 ROG Ally демонстрировала картинку в 59,8 FPS, тогда как консоль от MSI в среднем показывала 44,8 FPS. В игре Shadow of the Tomb Raider ROG Ally показывала от 42 до 53 FPS, а MSI Claw - 24 до 49 FPS в зависимости от выбранного TDP. В Red Dead Redemption средний результат составил 60,2 и 49,2 FPS для Asus ROG Ally и MSI Claw соответственно.

Тем не менее, делать окончательные выводы преждевременно, так как консоль MSI пока еще не поступила в продажу. Не исключено, что к релизу разработчики оптимизируют железо и улучшат производительность с обновлением драйверов. MSI Claw планируется выпустить в продажу весной по стартовой цене от $699.

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