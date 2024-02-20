Опубликовано фото складного смартфона Vivo с интерфейсом компьютера Apple

В сети появились фотографии складного смартфона Vivo X Fold 3, на экране которого отображается интерфейс операционной системы macOS, на которой работают компьютеры Apple. Об этом сообщает портал GizmoChina со ссылкой на инсайдера WhyLab, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, новый смартфон Vivo может получить функцию удаленного управления компьютерами Apple. Как будет реализована поддержка компьютеров на macOS, не сообщается. Также неизвестным остается, принимает ли участие в разработке софта Apple.

Вероятно, Vivo намерена такой функцией привлечь пользователей Apple, которые давно хотели попробовать складные смартфоны. По слухам, сама Apple пока не спешит с выпуском iPhone с гибким экраном, а первым ее подобным устройством окажется iPad, который может выйти не раньше следующего года.

По слухам, Vivo X Fold 3 получит экран с разрешением увеличенным до 2480х2200 пикселей против 1916х2160 в X Fold 2, а разрешение внешнего дисплея увеличат до 2748х1172 пикселей. Смартфону также приписывают 50-мегапиксельную основную камеру, поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и аккумулятор емкостью 5600 мАч. В продажу могут поступить две версии - Vivo X Fold 3 и Pro-версия. Дата презентации пока не раскрывается.

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