Утекли дизайн и характеристики бюджетного смартфона Nothing с прозрачной крышкой

Авторитетный инсайдер OneLeaks совместно с порталом SmartPrix раскрыли дизайн и характеристики бюджетного смартфона Nothing Phone (2a), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по всему, новинка получит прозрачную заднюю панель с тремя светодиодными индикаторами Glyph Interface. Спереди у Nothing Phone (2a) будет установлен 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц.

Основная камера Samsung ISOCELL S5KG9 на 50 Мп с оптической стабилизацией будет дополнена ультраширокоугольным модулем ISOCELL JN1 с разрешением 50 Мп. Селфи-камера будет представлена датчиком на 32 Мп.

Ранее генеральный директор Nothing Карл Пей заявил, что в Phone (2a) не будет использован чип MediaTek Dimensity 7200. Как пишет SmartPrix, новинка получит версию Dimensity 7200 Pro. В чем их отличия, пока неизвестно.

Кроме того, Nothing Phone (2a) будет предлагаться с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ хранилища. Аккумулятор емкостью 5000 мАч предложит поддержку зарядки мощностью 45 Вт. Среди прочих особенностей называют наличие NFC, ИИ-генератора обоев и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54.

По слухам, стоимость Nothing Phone (2a) в Индии составит 24 тыс. индийских рупий. Презентация устройства ожидается 5 марта.

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