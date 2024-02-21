Apple ускорила разработку складного iPhone

Apple приступила к активной разработке складного iPhone и планирует выпустить новинку уже в ближайшие два года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на информацию южнокорейского источника Alpha Biz.

Согласно отчету Alpha Biz, Apple может выпустить складной iPhone уже в сентябре 2026 года. В первый год компания хочет отгрузить 50 млн устройств. Эта цель значительно превышает текущий объем рынка складных устройств и указывает на уверенность Apple в новом продукте.

Для ускорения разработки Apple привлекла к проекту некоторых сотрудников команды, которая ранее занималась проектированием гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Данное внутреннее сотрудничество подчеркивает стремление Apple к решению проблемы долговечности гибкого дисплея, поскольку ранее команда Vision Pro смогла решить сложнейшие технические задачи.

По данным Alpha Biz, купертиновцы работают сейчас с двумя прототипами складного iPhone: один из них похож на Galaxy Z Flip, а другой на Galaxy Z Fold. Apple склоняется ко второму варианту, поскольку крупный и толстый корпус позволяет использовать в устройстве более долговечные механизмы.

"Осторожный, но инновационный подход Apple к технологиям предполагает, что компания намерена тщательно усовершенствовать концепцию складного устройства перед его запуском. Решая текущие проблемы отрасли, Apple может предложить уникальные складные устройства премиум-класса в будущем и стать крупным игроком в этом развивающемся сегменте рынка", - пишет GizmoChina.