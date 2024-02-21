Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Американский бизнесмен и владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск стал одним из номинантов на Нобелевскую премию мира 2024 года, сообщает Daily Mail.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его выдвинул норвежский депутат Мариус Нильсен, который отметил вклад Маска в развитие технологий, направленных на благо человечества.

"Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубление знаний как о Земле, так и о космосе, наряду с обеспечением коммуникации и связи во всем мире", - отметил Нильсен. По данным газеты, миллиардер был выдвинут за свою "стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире".

Конкурентами Илона Маска в борьбе за престижную награду выдвинуты президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, а также представители правозащитных организаций из Израиля и Палестины. Об этом сообщает британская газета Daily Mail, ссылаясь на данные Нобелевского комитета.

Нобелевская премия мира - единственная Нобелевская премия, которая вручается не в Швеции, а в Норвегии. Лауреат премии 2024 года будет объявлен 11 октября.