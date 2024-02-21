Стало известно о масштабном обновлении Apple Music

Apple Music тестирует новую функцию, которая позволяет пользователям импортировать песни и плейлисты в свою библиотеку из конкурирующих стриминговых сервисов вроде Spotify.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Следы этой функции в последней бета-версии Apple Music для Android впервые были обнаружены пользователями форума Reddit. Позже MacRumors удалось самостоятельно подтвердить информацию о разработке этой опции. По данным журналистов, новая функция является результатом сотрудничества Apple с SongShift, сторонним сервисом, который позволяет пользователям переносить свои музыкальные библиотеки и плейлисты между различными платформами.

Новая опция находится на ранней стадии разработки. Об этом говорит как минимум то, что ею на текущий момент могут воспользоваться даже не все бета-тестеры Apple.

MacRumors пишет, что сторонние сервисы для передачи музыки на iOS и Mac существуют уже несколько лет, но многие из них предлагают ограниченный набор возможностей в случае отсутствия единовременного платежа или подписки. Тестирование переноса музыки в Apple Music при помощи SongShift не гарантирует, что данная опция появится в релизной версии приложения. Однако, считают в MacRumors, если Apple удовлетворят результаты теста, открытие опции для всех пользователей может случиться уже скоро.