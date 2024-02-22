В сеть утекли все характеристики нового смартфона Oppo

Новый смартфон Oppo из среднебюджетной ценовой категории F25 будет представлен в конце февраля-начале марта 2024 года. Эту информацию и другие подробности об устройстве опубликовал Telegram-канал Equal Leaks, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Equal Leaks, Oppo F25 получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц. Спереди имеется "О"-образный вырез под 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

За производительность новинки будет отвечать восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7050 с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц, а за графику - GPU ARM Mali-G68 MC4. В поддержку им выступят оперативная память типа LPDDR4x и постоянна память типа UFS 3.1. "Из коробки" смартфон будет работать под управлением Android 14.

Задний блок камер состоит из трех объективов. В набор вошли 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная, а также 2-мегапиксельный датчик глубины для создания портретных снимков.

Oppo F25 получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 67 Вт.

Анонс и релиз устройства в Китае ожидается 29 февраля 2024 года. В Индии мероприятие состоится 5 марта. Цена новинки Oppo не раскрывается.

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