Названы самые популярные смартфоны 2023 года
Отмечается, что Apple впервые в своей истории заняла сразу семь лидирующих позиций в рейтинге. Первые три позиции разделили iPhone 14, 14 Pro Max и 14 Pro соответственно. Половину продаж линейке обеспечили США и Китай. При этом iPhone 14 Plus не попал в топ-10.
На четвертом месте оказалась базовая модель iPhone 13, которая пользовалась особым спросом в Японии и Индии. Пятую, шестую и седьмую строчки заняли смартфоны iPhone 15 Pro Max, 15 Pro и iPhone 15.
Единственным другим брендом в топ-10 является Samsung, которая заняла три замыкающие позиции благодаря своим бюджетным Galaxy A14 5G, Galaxy A04e и Galaxy A14 4G. Однако ни один из флагманских смартфонов Samsung не вошел в рейтинг.
Отчет Counterpoint Research подтверждает январские данные IDC, согласно которым Apple стала лидером среди крупнейших производителей смартфонов по итогам прошлого года, опередив Samsung.
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