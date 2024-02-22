Названы самые популярные смартфоны 2023 года

В 2023 году смартфоны Apple заняли семь позиций в топе самых продаваемых смартфонов в мире. Конкуренцию им составили лишь бюджетные модели Samsung, говорится в исследовании аналитической компании Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Отмечается, что Apple впервые в своей истории заняла сразу семь лидирующих позиций в рейтинге. Первые три позиции разделили iPhone 14, 14 Pro Max и 14 Pro соответственно. Половину продаж линейке обеспечили США и Китай. При этом iPhone 14 Plus не попал в топ-10.

На четвертом месте оказалась базовая модель iPhone 13, которая пользовалась особым спросом в Японии и Индии. Пятую, шестую и седьмую строчки заняли смартфоны iPhone 15 Pro Max, 15 Pro и iPhone 15.

Единственным другим брендом в топ-10 является Samsung, которая заняла три замыкающие позиции благодаря своим бюджетным Galaxy A14 5G, Galaxy A04e и Galaxy A14 4G. Однако ни один из флагманских смартфонов Samsung не вошел в рейтинг.

Отчет Counterpoint Research подтверждает январские данные IDC, согласно которым Apple стала лидером среди крупнейших производителей смартфонов по итогам прошлого года, опередив Samsung.

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