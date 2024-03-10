Смартфоны Samsung получат рекордную поддержку
Новые смартфоны Samsung получат расширенную поддержку обновлениями. Об этом сообщает издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации журналистов, корпорация намерена поддерживать флагманские смартфоны серии Galaxy S24 в течение семи лет с момента выхода. Судя по всему, речь идет не только о патчах безопасности, но и об обновлениях Android. Это рекордный показатель для корейской компании - в настоящий момент флагманы и некоторые доступные устройства бренда поддерживаются обновлениями в течение четырех лет.
Таким образом, Samsung повторит достижение Google, которая в октябре 2023 года объявила, что смартфоны серии Pixel будут поддерживаться обновлениями Android и патчами безопасности в течение семи лет с момента выхода.
По словам журналистов медиа, неизвестно, распространится ли расширенная поддержка на другие смартфоны корейской корпорации. Специалисты полагают, что в компании могут не учитывать старые девайсы, чтобы сэкономить собственные ресурсы.
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