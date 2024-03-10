Число игр на дисках резко снизится

Корпорация Microsoft прекратит выпуск видеоигр на физических носителях. Об этом сообщает издание Wccftech, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы медиа сослались на отчет игрового журналиста Джеза Кордена. Специалист связал грядущие увольнения в Microsoft с ограничением на выпуск видеоигр для Xbox на дисках. По его словам, корпорация будет предлагать только цифровые версии игр, а число физических копий резко снизится, что станет трендом на рынке.

Корден рассказал, что Microsoft сократит 1900 специалистов. Больше всего пострадают отдел поддержки клиентов Activision Blizzard - его сократят почти в полном составе - и департамент, который занимается дистрибуцией физических копий игр. Это может намекать на то, что в будущем корпорация перестанет выпускать игры на дисках.

Также специалист напомнил о слухах, согласно котором IT-гигант из США намерен в будущем выпустить приставку, которая не имеет дисковода. "Ну вы понимаете, в каком направлении движется Microsoft", - подытожил автор.

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