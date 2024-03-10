Создана программа, которая портит созданные ИИ изображения ради защиты прав художников

Группа американских специалистов из Чикагского университета разработала программный инструмент Nightshade, предназначенный для защиты оригинальных произведений художников от копирования с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает портал Techcrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Nightshade изменяет изображения с помощью метода, названного "затенением". Он меняет данные файла таким образом, что обучившаяся на "затененном" примере нейросеть уже не может воспроизвести исходник. Глава проекта Nightshade профессор Бен Чжао сравнил свою разработку с добавлением острого соуса в свой обед, чтобы его не украли из холодильника в офисе.

Nightshade нацелен на ассоциации между текстовыми подсказками, тонко редактировать пиксели в изображениях, чтобы заставить ИИ-модели интерпретировать совершенно другой образ, чем то, что увидит человек-зритель.

Модели будут неправильно классифицировать особенности "затененных" файлов и, если они обучены на достаточном количестве видоизмененных данных, начнут генерировать графику, не отвечающую запросам. Чтобы испортить результат стабильной диффузии (методе генерации ИИ-изображений), нужно менее 100 "отравленных" с помощью Nightshade образцов.

"Управляя этой ассоциацией и эффективно искажая ее, вы можете заставить модели думать, что у коров четыре круглых колеса, бампер и багажник. И когда им предложат нарисовать корову, они вместо коровы произведут большой грузовик Ford", - объяснил профессор Чжао.

Авторы инновации утверждают, что не пытаются таким образом разрушить бизнес на основе генеративного ИИ, а лишь хотят, чтобы владельцы моделей не пользовались работами художниками безвозмездно для обучения своих нейросетей.

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