Названо количество пользователей Apple Card
Корпорация Apple впервые за пять лет назвала количество пользователей кредитной карты Apple Card. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на данные компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В фирме заявили, что число пользователей фирменной карты, запущенной совместно с банковским партнером Goldman Sachs, достигло 12 миллионов, 30 процентов из них пользуются кредитным продуктом как минимум два раза в месяц. По словам вице-президента компании по Apple Pay и Apple Wallet Дженнифер Бэйли, 600 тысяч потребителей совместно используют карту и выплачивают кредит.
Также в IT-гиганте рассказали, что с функцией Apple Card Savings клиенты собрали более десяти миллиардов долларов на своих депозитных счетах. Услуга предполагает годовую доходность в размере 4,5 процента.
"Мы разработали Apple Card с учетом финансовой пользы для потребителей, и приятно видеть, что более 12 миллионов наших клиентов используют ее функции для принятия более взвешенных финансовых решений", - отметила Бэйли.
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