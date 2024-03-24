Раскрыты новые подробности об iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro может выйти в двух новых цветах Desert Titanium и Titanium Grey. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера, который в соцсетях выступает под ником Majin Bu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом сообщении в X (Twitter) Majin Bu рассказал, что Desert Titanium похож на вариант золотого цвета iPhone 14 Pro, но при этом более глубокий и насыщенный. В свою очередь Titanium Grey, очевидно, будет похож на оттенок Space Grey, дебютировавший в 2014 году вместе с iPhone 6.

iPhone 15 Pro выпускается в цветах: черный титан, белый титан, синий титан и натуральный титан. Золотой оттенок в этом поколении отсутствует. Золотые цвета были доступны с iPhone 5s (2013 год) по iPhone 8 (2017 год), а затем с iPhone XS (2018 год) по iPhone 14 Pro (2022 год). Исходя из этого, в MacRumors считают возвращение золотого оттенка в iPhone 16 Pro очень вероятным.

"Это первый слух о расцветке iPhone 16 Pro, и Majin Bu имеет неоднозначную репутацию в раскрытии точной информации о планах Apple. Тем не менее дополнительная информация, вероятно, появится в ближайшие месяцы по мере приближения к запуску", - заключили в MacRumors.

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