Xiaomi усложнила прошивку китайских смартфонов

Компания Xiaomi внесла изменения в свою политику безопасности, которые затруднят разблокировку загрузчика смартфонов. Об этом сообщает Rozetked со ссылкой на обновленный документ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изменения связаны с выходом новой операционной системы HyperOS в конце 2023 года, которая пришла на смену MIUI. Теперь пользователи, желающие разблокировать загрузчик (bootloader), должны иметь Mi-аккаунт, созданный не менее 30 дней назад. Причем запрашивать разблокировку с одного аккаунта разрешается не чаще трех раз в год.

Кроме того, каждая заявка на разблокировку будет проверяться вручную сотрудниками Xiaomi два раза в неделю - по вторникам и четвергам с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Отмечается, что эти ограничения касаются только смартфонов, предназначенных для китайского рынка. Как правило, покупающие из Китая и маркетплейсов пользователи прошивают гаджеты с китайских MIUI и HyperOS на глобальные версии прошивок с поддержкой Google-сервисов и русского языка. Именно для этого и нужен разблокированный загрузчик.

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