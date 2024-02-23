Nubia показала почти килограммовую зарядку для смартфона в необычном дизайне

Nubia RedMagic анонсировала зарядный блок DAO 150W GaN с необычным прозрачным корпусом. Адаптер весит 870 г и оснащен сразу четырьмя портами, сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как следует из названия, зарядный блок RedMagic DAO 150W GaN может выдавать максимальную мощность 150 Вт. В устройстве имеется два разъема USB-C, а также по одному порту USB-A и DC, что позволяет одновременно заряжать сразу несколько устройств, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Кроме того, зарядка поддерживает протокол PD3.1 и оснащается чипом DAO All-GaN для более быстрой и безопасной зарядки.

В прозрачную зарядку также поместили сенсорную кнопку и настраиваемый ЖК-дисплей, который показывает реальное состояние зарядки, входную и выходную мощность, разного рода анимацию и другие параметры. Пользователи могут подключиться к зарядке по Bluetooth для управления RGB-подсветкой и отслеживания состояния зарядки с каждого порта в режиме реального времени.

RedMagic DAO 150W GaN оценили в $199.

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