Microsoft представила аналог нейросетевого Photoshop для Windows

Компания Microsoft представила функцию Generative Erase для своего приложения Photos на Windows 10 и 11, с помощью которой пользователи могут удалять лишние объекты с фото. Об этом говорится в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция Generative Erase работает на основе искусственного интеллекта, позволяя убирать нежелательные объекты с фотографий в несколько нажатий. Аналогичный инструмент уже реализован в Photoshop и даже в смартфонах Google Pixel, Samsung Galaxy S24 и других.

Для того чтобы воспользоваться Generative Erase, пользователю нужно открыть редактор изображений в приложении Photos и выбрать функцию Erase. Затем пользователь должен выделить кистью объект, который хочет удалить.

Как сообщили в Microsoft, Generative Erase и другие функции, использующие искусственный интеллект, будут доступны не только в 32-разрядной версии Windows 11, но и в версии для процессоров ARM.

Первыми протестировать новую функцию смогут участники программы предварительного тестирования ОС Windows Insiders. Дата релиза обновленного приложения для всех пользователей пока не называется.

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