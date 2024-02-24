Пользователи Vision Pro показали на фото, как шлем ломается сам по себе

Сразу несколько пользователей гарнитуры Apple Vision Pro пожаловались на появление трещин на стекле их устройств без видимых на то причин. На проблему обратил внимание портал AppleInsider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что по всему интернету набралось лишь несколько случаев, когда фронтальное стекло в шлеме Apple трескалось само по себе. По словам пострадавших, они не роняли гарнитуру и оставляли ее на ночь подключенной к аккумулятору. Предполагается, что подключенная зарядка во время нахождения устройства в защитном кейсе приводит к перегреву стекла и его поломке.

В трех приводимых примерах трещина появилась в одном и том же месте - носовом мостике. Пользователям, которые обратились в поддержку Apple, заявили, что ремонт обойдется в $300 при наличии дополнительной гарантии AppleCare, а без нее - в $800.

Apple пока никак не комментировала ситуацию и, вероятнее всего, не станет, пока проблема не станет массовой. Несколько жалоб на Reddit недостаточно показательны, однако появление трещины в одном и том же месте смутило авторов AppleInsider.

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