В браузере Chrome появились экспериментальные ИИ-функции

В браузере Google Chrome заработала функция Help me write, которая помогает в написании текста с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально функция была доступна внутри сервиса Gmail, где с ее помощью можно было писать электронные письма. Теперь нововведение работает внутри браузера и доступно в поле для ввода текста на любом сайте. Help me write работает на основе модели Gemini от Google и пока доступна в качестве экспериментальной функции.

Чтобы включить эту функцию, нужно перейти в меню настроек Chrome и выбрать раздел "Experimental AI". Там же можно активировать новую функцию автоматической организации вкладок Google. Отмечается, что пока Help me write поддерживает только английский язык и работает в Chrome на Windows, Mac и Linux.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать правой кнопкой мыши на любое текстовое поле и выбрать в контекстном меню Help me write. С ее помощью пользователь может создать новый текст по запросу либо переформулировать существующий в нескольких стилях. Функция оптимизирована для коротких текстов, таких как электронные письма, и может быть менее эффективна при генерации текстов больших объемов.

Отмечается, что одним из преимуществ функции является то, что она адаптируется к сайту, на котором находится пользователь. В политике конфиденциальности Google говорится, что сгенерированный с помощью ИИ текст, содержимое и адрес страницы, на которой используется функция, отправляются в Google. Данная информация, по заявлениям Google, используется для исследований в целях улучшения функции Help me write.

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