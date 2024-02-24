Инсайдеры показали на фото, каким мог быть вырез для Face ID в iPhone

Apple приняла окончательное решение о дизайне выреза Dynamic Island в экране iPhone после длительного процесса исследования и тестирования различных вариантов. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, Apple рассматривала несколько альтернативных способов размещения элементов интерфейса, таких как часы, индикаторы связи и батареи, а также регуляторы яркости и звука. Одним из них было появляющееся контекстное меню в правой части экрана при нажатии. Другим - полное скрытие выреза за черной полосой в верхней части экрана, которая была бы почти незаметной благодаря OLED-матрице. Похожее решение можно встретить на Android-устройствах в виде функции "Скрыть вырез".

Кроме того, даже определившись с самим вырезом, Apple экспериментировала с размером Dynamic Island и способами взаимодействия с ним. Но по итогу компания выбрала концепцию Dynamic Island, которая используется в актуальных моделях iPhone.

Впервые вырез Dynamic Island появился в iPhone 14 Pro и Pro Max. Базовые модели предлагали вырез "челку", которая использовалась еще со времен iPhone X 2017 года.

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