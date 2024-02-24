Xiaomi запустила в продажу ноутбук с секретными характеристиками и ценой

Компания Xiaomi анонсировала игровой ноутбук Redmi G Pro 2024 и уже запустила предзаказы. Однако дизайн, цена и характеристики компьютера все еще не были объявлены, сообщает портал ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подробности о ноутбуке Redmi G Pro 2024 будут раскрыты лишь на полноценной презентации, которая предположительно пройдет 4 марта. До тех пор пользователям будет доступен "слепой" предзаказ на китайском маркетплейсе Xiaomi Mall. В случае если потенциальных покупателей не устроит цена или характеристики устройства, от покупки можно будет отказаться.

Президент Xiaomi и бывший глава Redmi Лу Вейбинг назвал новинку самым мощным игровым ноутбуком в пределах 10 тыс. юаней. По слухам, Redmi G Book 2024 получит флагманский процессор Intel Core i9-14900HX и видеокарту Nvidia GeForce RTX 4070. При этом в бенчмарке Geekbench ранее засветилась версия ноутбука с менее производительным железом: процессором Intel Core i5-14500HX и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060.

По всей видимости, ноутбук выйдет в двух модификациях, однако какая из них вписывается в бюджет до 10 тыс. юаней, пока не очень ясно.

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