Samsung представит принципиально новое для себя устройство Galaxy Ring

Samsung анонсировала презентацию "умного" кольца Galaxy Ring на международной выставке MWC 2024, которая пройдет с 26 по 29 февраля в Барселоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится на сайте компании.

Samsung впервые показала Galaxy Ring в коротком тизере в прошлом месяце во время презентации флагманских смартфонов Galaxy S24. Кольцо Galaxy Ring станет частью линейки устройств Intelligent Health, которые предложат пользователям устройства для отслеживания своих физических показателей с помощью искусственного интеллекта.

Ожидается, что кольцо будет мониторить различные показатели здоровья, такие как частота сердечных сокращений, уровень стресса, качество сна и другие. Таким образом, Galaxy Ring станет компактным аналогом смарт-часов или фитнес-трекеров, которые Samsung выпускает уже не первый год.

Подробности о характеристиках, цене и дате выхода Galaxy Ring пока не раскрываются. Предполагается, что на MWC 2024 будет представлен прототип устройства, так как релиз устройства запланирован на более поздний срок.

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