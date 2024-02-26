Компания Honor показала ноутбук с функциями ChatGPT

В рамках технологической выставки Mobile World Congress (MWC) 2024 в Барселоне компания Honor представила новый флагманский ноутбук MagicBook 16 Pro с функциями ИИ. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Honor MagicBook 16 Pro работает на мощном процессоре Intel Core Ultra 7 155H в сочетании с графическим процессором Nvidia RTX 4060 и 32 ГБ оперативной памяти. Оперативная память припаяна к материнской памяти как в ноутбуках Apple, поэтому расширить ее невозможно. При этом SSD является съемным, в комплекте поставляется модуль на 1 ТБ.

Одной из особенностей новинки является наличие интегрированных в ОС нейросетевых функций, присущих большинству современных генеративных ИИ. Например, поддерживается интеллектуальный поиск картинок, присутствуют сжатый пересказ текстовых документов, понимание запросов на естественном языке, автоматическое создание субтитров и Magic Text для распознавания текста на изображениях.

Ноутбук также оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3072 на 1920 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью не менее 300 нит. Компьютер имеет два порта USB-C 3.2, два порта USB-A 3.2, полноразмерный порт HDMI 2.0 и разъем для наушников.

Ноутбук заряжается через один из портов USB-C со скоростью до 65 Вт. Емкость аккумулятора составляет 56 Втч, которого хватает на 10 часов беспрерывной работы. Вес MagicBook 16 Pro составляет 1,86 кг.

В продажу новый компьютер Honor поступит во втором квартале 2024 года. Цена устройства не раскрывается.

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