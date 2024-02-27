Lenovo вживую показала ноутбук с прозрачным экраном и лазерной клавиатурой

В рамках технологической выставки Mobile World Congress (MWC) 2024 компания Lenovo представила концепт-версию ноутбука ThinkBook, главными особенностями которого стали прозрачный дисплей и лазерная клавиатура. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Безрамочный 17,3-дюймовый дисплей ноутбука выполнен по технологии MicroLED. Он имеет коэффициент прозрачности до 55%, когда его пиксели установлены на черный цвет или выключены. По мере того, как пиксели загораются, дисплей становится все менее и менее прозрачным, пока, в конце концов, не достигнет яркости 1000 нит и не превращается в белое непроницаемое полотно.

В The Verge отметили, что у такого решения есть несколько проблем. Самой очевидной является то, что выводимая на прозрачный дисплей информация становится видимой не только пользователям, но и окружающим людям. К тому же прозрачный экран не позволяет использовать высокое разрешение интерфейса. В случае с технологией MicroLED оно составляет 720р. Если же Lenovo использовала бы OLED-матрицу, то разрешением снизилось бы до 480р.

Вместе с прозрачным экраном Lenovo решила использовать в ThinkBook лазерную клавиатуру вместо физической. Клавиатура проецируется на топкейс, а датчики движения отслеживают касания пальцев в определенных областях проекции.

ThinkBook является исключительно демонстрационным устройством и Lenovo не планирует делать его потребительскую версию.

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