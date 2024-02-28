Разработчики игр пожаловались на выплаты от Apple

Журналисты издания Mobilegamer.biz пообщались с некоторыми разработчиками, которые являются партнерами игрового сервиса Apple Arcade, и собрали информацию о его основных проблема, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую очередь разработчики пожаловались на снижение выплат за релизы. По словам руководителя одной из студий, сразу после запуска Apple Arcade выплаты платформы были щедрыми и позволяли многим коллективам держаться на плаву. Однако с 2020 года гонорары стали сокращаться и продолжают сокращаться до сих пор.

При этом разработчиков держат в неведении относительно их потенциальных доходов, так как Apple не раскрывает формулу, по которой рассчитываются гонорары. Также Apple не раскрывает информацию о планах на развитие платформы и даже не пытается менять ситуацию, что оставляет студии в замешательстве.

По данным собеседников Mobilegamer.biz, в настоящий момент Apple Arcade сфокусирована на предложении пользователям семейного контента по популярным франшизам. Некоторые из проектов являются либо free-to-play, либо сервисными играми.

Часть опрошенных разработчиков считают, что Apple, вероятно, скоро закроет Apple Arcade. При этом есть и те команды, которые сообщают о планах Apple на перезапуск сервиса в свете растущей популярности аналогичной платформы от Netflix.

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