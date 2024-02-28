Инсайдер показал на фото Samsung Galaxy Z Fold6 почти за полгода до презентации

Портал SmartPrix совместно с авторитетным инсайдером OnLeaks опубликовали качественные рендеры предстоящего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold5, презентация которого ожидается в июле 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Благодаря утечке стал известен дизайн смартфона. Так, Galaxy Z Fold6 получит плоские грани в стиле iPhone и последних смартфонов Samsung, сохранив прежние пропорции и размеры двух экранов. Внешний маленький дисплей получит 6,2-дюймовую матрицу, а внутренний гибкий экран - на 7,6 дюйма. Габариты у новинки следующие: 153,5х132,5х6,1 мм (в Galaxy Z Fold5: 154,9х129,9х6,1 мм). Сзади смартфон сохранит прежний дизайн и тройную камеру на 50, 12 и 10 Мп - основную, ультраширокоугольную и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом соответственно.

Основную массу изменений претерпят характеристики нового Samsung Galaxy Z Fold6. Смартфону приписывают флагманский разогнанный чип Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного накопителя. Ожидается, что устройство будет работать под управлением Android 14 с предустановленной оболочкой One UI 6.1.1 от Samsung.

Презентация Samsung Galaxy Z Fold6, Z Flip6 и кольца Galaxy Ring ожидается в июле-августе 2024 года.

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