Хакеры взломали разработчиков Fortnite и украли сотни гигабайт информации

Новая хакерская группировка Mogilevich заявила в даркнете о взломе серверов Epic Games и утечке около 200 ГБ внутренних данных, включая платежную информацию и пароли пользователей. Об этом сообщает портал Cyber Daily, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам хакеров, им удалось успешно взломать серверы Epic Games и получить доступ к 189 ГБ внутренних данных, среди которых платежная информация, почты, пароли пользователей, исходные коды и другое. Каких-либо доказательств проведенной атаки пока не представлено. Как правило, хакеры выставляют в общий доступ какую-то часть данных, чтобы доказать факт взлома и наличия у них документов.

Согласно их заявлению, украденные данные были выставлены на продажу. Они также предложили Epic Games заплатить выкуп до 4 марта, чтобы эти данные не попали в третьи руки. Что произойдет по истечении срока и в какую стоимость хакеры оценивают почти 200 ГБ данных, не уточняется.

Компания Epic Games до сих пор не высказалась по поводу инцидента и не подтвердила факт взлома своих серверов.

Хакерская группировка Mogilevich пока мало известна в сети и, скорее всего, была основана совсем недавно.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!