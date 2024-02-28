В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность обмена QR-кодами со вкладки чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты портала рассказали, что WhatsApp позволит пользователям делиться QR-кодом для быстрого обмена учетными записями со вкладки чатов. "На данный момент пользователи могут делиться своим QR-кодом из настроек приложения, но эта новая функция предложит более прямой и доступный метод прямо из интерфейса вкладки чатов", - отметили эксперты.

По мнению специалистов, новая возможность способствует тому, что пользователи будут чаще использовать возможность обмена QR-кодами. Сейчас опция находится в стадии разработки, она будет доступна в будущем обновлении приложения.

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