Samsung представила карточки microSD, которые быстрее SSD

Samsung Electronics анонсировала карту памяти microSD, оснащенную интерфейсом SD Express. Это первый в мире продукт такого типа, который обладает рекордной скоростью передачи данных до 800 МБ/с, сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что скорость традиционных SSD-накопителей с интерфейсом SATA не превышает 600 МБ/с, а обычные карты памяти стандарта UHS-1 и вовсе ограничены 200 МБ/с. Кроме того, новые карты Samsung имеют специальную технологию Dynamic Thermal Guard (DTG), которая защищает их от перегрева. Пока что новинка доступна только в модификации на 256 ГБ.

Однако, чтобы полностью использовать потенциал новых карт, необходимы совместимые устройства с интерфейсом SD Express, которых на сегодняшний день еще мало на рынке.

В дополнение к этому Samsung сообщила, что начала серийное производство карт microSD (UHS-1) на 1 ТБ, созданных на базе современной флеш-памяти V-NAND восьмого поколения. Эти карты поступят в продажу в третьем квартале, а выход карт с интерфейсом SD Express ожидается в течение 2024 года. Более точные сроки не раскрываются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!