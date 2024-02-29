В Telegram заработает полноценная монетизация

Павел Дуров в своем англоязычном Telegram-канале Du Rove's Channel объявил о предстоящем запуске монетизации в мессенджере.

Система заработает уже в марте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В следующем месяце владельцы каналов в Telegram смогут начать получать денежные вознаграждения за свою работу", - заявил Дуров. По его словам, мессенджер ежемесячно привлекает более 1 трлн просмотров.

При этом на данный момент лишь 10% трафика каналов приносят доход через официальную рекламную платформу Telegram. В марте сервисом по размещению рекламы смогут воспользоваться пользователи почти из ста новых стран. Владельцы каналов, в которых будет отображаться реклама, получат 50% от дохода, который Telegram заработает на ее показе.

Для обеспечения оперативности и безопасности финансовых операций Telegram будет использовать блокчейн TON. Владельцы каналов смогут получать доход в Toncoin, что, по мнению Дурова, позволит авторам безопасно выводить средства либо "реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов".

Будут ли как-то монетизироваться пользователи платной подписки Telegram Premium, которые не видят рекламу в мессенджере, Дуров не уточнил.

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