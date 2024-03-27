https://news.day.az/hitech/1641294.html Насколько хорошо вы осведомлены об онлайн мошенничестве? - УЗНАЙТЕ СЕЙЧАС
Насколько хорошо вы осведомлены об онлайн мошенничестве? - УЗНАЙТЕ СЕЙЧАС
В современном мире, где наша жизнь вращается вокруг цифровых технологий, кибербезопасность становится критически важной. Хакерские атаки, фишинг, вредоносное программное обеспечение - это лишь несколько угроз, с которыми можно столкнуться в интернете.
Давайте, вместе проверим ваши знания в области кибербезопасности простым тестом, созданным совместно с программой EU NEIGHBOURS east.
Насколько хорошо вы осведомлены об онлайн мошенничестве? Проверим на самом распространенном способе. Вы получили письмо! Нажмите, чтобы начать!
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