К сведению пользователей iPhone

Microsoft добавила в Windows удобную функцию для пользователей iPhone. Как сообщает The Verge, Windows 11 получила возможность использовать смартфон в качестве веб-камеры, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Напомним, Apple расширила функцию Continuity Camera, чтобы камеры iPhone заменили веб-камеры Mac в 2022 году. Эта функция позволяет добиться более высокой четкости изображения во время видеозвонков.

В Windows 11 потребуется телефон Android под управлением Android 9 или новее: "Система Phone Link в Windows 11 теперь будет включать возможность доступа к последним фотографиям или использования телефона в качестве веб-камеры в приложениях для видеоконференций. Начиная с сегодняшнего дня эта функция будет доступна для тестирования инсайдерам Windows на устройствах под управлением Android 9 или более поздней версии и приложении Link to Windows версии 1.24012 или более поздней версии. Чтобы включить его, загляните в меню настроек Bluetooth и мобильных устройств, выберите "Управление устройствами" и разрешите компьютеру доступ к телефону Android".

Эта функция также поддерживает планшеты Android, а также имеет несколько дополнительных настроек, таких как возможность переключения между передней и задней камерой.