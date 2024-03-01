Apple анонсировала прорыв в области ИИ

В корпорации Apple анонсировали создание прорывной технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание TechRadar.

На регулярной встрече с инвесторами руководитель Apple Тим Кук пообещал, что в 2024 году IT-гигант представит технологию, которая "расширит горизонты генеративного ИИ". Кук также заявил, что Apple, в отличие от других компаний, подходит к развитию проекта медленно и обдуманно.

По информации источников, прорыв будет заключаться в интеграции ИИ-технологий в фирменные гаджеты. Скорее всего, они появятся в новых версиях iOS, macOS и iPadOS - операционных системах для смартфонов, планшетов и компьютеров соответственно.

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