Представлен самый дешевый смартфон со складывающимся экраном

Китайская компания BlackView представила самую бюджетную на сегодняшний день раскладушку - смартфон Hero 10. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал GizmoChina.

Новинка получила 6,9-дюймовый складной экран с разрешением 2790х1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц. На крышке устройства также размещен дополнительный круглый дисплей с частотой 60 Гц.

За производительность BlackView Hero 10 отвечает бюджетный чип MediaTek Helio G99. Также заявлено 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Основная 108-мегапиксельная камера дополнена неизвестным датчиком, а селфи-камера представлена сенсором с разрешением 32 Мп.

Смартфон будет доступен в нескольких цветах с корпусом из экокожи. Работает устройство на базе операционной системы Android 13 с предустановленной оболочкой DokeOS 3.1. Несмотря на довольно большой экран BlackView поместила в смартфон аккумулятор со скромной емкостью всего 2630 мАч.

BlackView Hero 10 оценили всего в €399, что является на сегодняшний день самой низкой стартовой ценой для раскладушки. Тем не менее смартфон оснащен достаточно слабым железом, на чем производителю и удалось сэкономить.

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