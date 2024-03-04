В Xiaomi научились чинить смартфоны, которые сломались после обновления

Компания Xiaomi приступила к исправлению ошибки, из-за которой смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco попадали в бесконечную перезагрузку после обновления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает интернет-издание Rozetked.

На данный момент компания предлагает два способа решения проблемы: обратиться в сервисный центр или сбросить настройки смартфона самостоятельно. Первый способ не приведет к потере данных, но требует посещения авторизованного СЦ Xiaomi, адреса которых можно найти на сайте компании. Обращение и восстановление устройства будет бесплатным.

По словам старшего инженера эксклюзивного авторизованного сервисного центра Xiaomi Сергея Можарова, на данный момент доступно решение для моделей Xiaomi 12T Pro и Poco X5 Pro 5G, а для остальных моделей оно находится в разработке и тестировании.

Второй способ решения проблемы заключается в сбросе устройства к заводским настройкам, который можно сделать самостоятельно без посещения СЦ. На это потребуется около пяти минут, однако такой метод приведет к удалению всех приложений, настроек, фотографий и других файлов с устройства.