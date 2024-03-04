В Китае планируют использовать ИИ для наблюдения за международной лунной станцией

Китай задействует технологии организации видеонаблюдения с искусственным интеллектом (ИИ) национальной системы "Тяньван" для постоянного мониторинга обстановки вокруг запланированной к строительству Международной научной лунной станции (МНЛС). Как передает Day.Az, об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

"Строительство и эксплуатация системы оптического наблюдения на Международной научной лунной станции (МНЛС) может опираться на успешный опыт китайского проекта "Тяньван" (Skynet Project)", - передает издание заявление CNSA. По мнению ведомства, организация системы видеонаблюдения на лунных объектах необходима для долгосрочной и эффективной работы космической инфраструктуры. Китайский проект "Тяньван" представляет собой крупнейшую в мире единую сеть камер видеонаблюдения с ИИ. Всего более 600 млн устройств оптического наблюдения в КНР включены в эту систему. Она позволяет идентифицировать личность человека по его лицу и походке, используя ИИ.

На лунных объектах планируется размещение множества работающих в видимом и инфракрасном спектрах света малоразмерных камер весом 100 г, которые оснастят чипами с ИИ. Для работы в условиях космоса устройствам будут предъявляться особые требования: необходимость иметь минимальный срок службы в 10 лет, способность выдерживать колебания температуры от более 100 до минус 180 градусов по Цельсию, а также противостоять потоку космического излучения. Сообщается, что видеокамеры смогут самостоятельно "идентифицировать, определять местонахождение, отслеживать и нацеливаться на подозрительные объекты". В случае обнаружения аномалий, система "незамедлительно подаст сигнал тревоги и примет соответствующие меры".

Ранее Китай обнародовал свой план строительства МНЛС, который подразумевает три основных этапа. Базовый комплекс лунной станции планируется построить к 2028 году, он будет использоваться для исследования лунной поверхности и проверки основных систем и оборудования миссии.

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