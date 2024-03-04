В WhatsApp появится новая функция конфиденциальности

В мессенджере WhatsApp для устройств с операционной системой iOS появится новая функция конфиденциальности.

Как сообщает портал WABetaInfo, пользователи смогут входить в аккаунт с помощью пароля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что новая функция позволит входить в учетную запись, используя пароль, а не шестизначный код. По данным портала, ключ доступа сохранится в iCloud, что позволит заходить в аккаунт в WhatsApp на других устройствах Apple, используя биометрию.

При этом, если пользователь захочет войти в мессенджер на другом устройстве, он по-прежнему сможет использовать традиционный код из шести символов.

Авторы WABetaInfo также заявили, что новую функцию можно найти в бета-версии WhatsApp, скачанной из сервиса TestFlight.