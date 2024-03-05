Apple отменила весеннюю презентацию гаджетов

Корпорация Apple запланировала релиз нескольких новых устройств. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации обозревателя Марка Гурмана, в марте компания представит несколько новых гаджетов. Фирма должна обновить модели iPad Air и iPad Pro. Кроме планшетов Apple выпустит ультрабук MacBook Air на чипе M3 - девайс появится в 13-дюймовой и 15-дюймовой версиях.

Также компания представит новые стилусы Apple Pencil и клавиатуры Magic Keyboard. Однако весеннюю презентацию, на которой обычно показывают устройства такого типа, отменили - вместо нее компания просто обновит свой сайт и добавит на него новые гаджеты.

Информацию о том, что в марте Apple выпустит новые продукты, подтвердил проверенный источник издания MacRumors. По его словам, устройства покажут уже на этой неделе.

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