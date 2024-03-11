Раскрыты особенности Android 15
Следующая операционная система Android будет доступна для смартфонов осенью. Об этом сообщает издание Tech Advisor, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Авторы медиа предположили, что релиз ОС традиционно состоится в конце лета или начале осени. Так, Android 14 вышла в октябре 2023 года, Android 13 - августе 2022 года. Анонс новой системы состоится на презентации Google в мае.
По информации инсайдеров, у Android 15 появятся новые виджеты, которые можно будет разместить на заблокированном дисплее устройства. Специалисты раскрыли важную особенность ОС - она получит поддержку режима разделенного экрана, когда на одном дисплее можно будет открыть два приложения одновременно.
Кроме того, ОС получит функцию Private Space, с помощью которой пользователь сможет добавить на смартфон секретный профиль. В этом режиме все данные на девайсе будут усиленно защищены. Также инженеры Google должны обновить функцию NFC - владельцы девайсов смогут проще взаимодействовать с аксессуарами, поддерживающими технологию беспроводной передачи данных малого радиуса.
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