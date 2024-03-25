Samsung пообещала улучшить работу камер в своих смартфонах

После выхода смартфонов Samsung из серии Galaxy S24 некоторые пользователи отметили в работе камер этих устройств различные дефекты. Спустя несколько недель южнокорейский техногигант заявил, что исправит обозначенные пользователями недостатки в будущих обновления ПО. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, владельцы Galaxy S24 жалуются на шум и полосы на снимках, сделанных при слабом освещении, небольшую передержку при съемке днем и ограниченный динамический диапазон вокруг некоторых источников света во время съемки вечером и ночью. Некоторые пользователи также отмечают потерю детализации в некоторых текстурах.

О том, что Samsung намерена исправить эти проблемы с выпуском обновлений, на форуме компании сообщил один из модераторов. По его словам, в первую очередь инженеры хотят улучшить точность цветопередачи, а также усовершенствовать некий "3D-эффект".

Серия смартфонов Samsung Galaxy S24 поступила в продажу 24 января 2024 года. Самая дешевая модель стоит от $800.

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