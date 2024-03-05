Раскрыт дизайн нового iPhone SE

Новый смартфон серии Apple iPhone SE получит увеличенный дисплей и USB-C.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание 91Mobiles.

Специалисты медиа создали компьютерное изображение будущего устройства на основе раскрытого отчета инсайдера. Из него следует, что SE четвертого поколения будет иметь 6,1-дюймовый дисплей с "монобровью" - вырезом под биометрический датчик Face ID, который существует в смартфонах Apple с 2017 года.

Также аппарат получит одинарную камеру, как и все девайсы серии SE. Размеры нового девайса почти идентичны параметрам iPhone 14, вышедшего в 2022 году - устройство будет иметь длину 147 миллиметров, ширину 71,5 миллиметров и толщину 7,7 миллиметра.

Кроме того, iPhone SE выйдет с портом USB-C. В 2023 году Apple представила первые смартфоны, которые получили универсальный разъем вместо проприетарного Lightning. По оценкам журналистов 91Mobiles, новый SE должен выйти в начале 2025 года.

Первый iPhone SE был представлен в начале 2016 года. В 2020 году компания выпустила SE второго поколения, третье поколения показали в 2022 году.

В середине февраля инсайдеры издания The Elec сообщили, что корпорация Apple запланировала выпуск четвертого поколения iPhone SE на начало 2025 года. Аппарат представят в марте или апреле.

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