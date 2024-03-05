https://news.day.az/hitech/1642496.html В Красном море перерезали кабели глобального интернета
В Красном море перерезали кабели глобального интернета
Проблема в социальных сетях - Facebook и Instagram возникла из-за повреждения кабелей в Красном море.
Как передает Day.Az, об этом сообщил гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited.
Он заявил, что кабели в Красном море были повреждены йеменскими хуситами.
Было отмечено, что эти кабели составляют 25 процентов мирового трафика.
Теперь последствия атаки устраняются.
По некоторым прогнозам, кабели полностью восстановятся только через 8 недель.
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