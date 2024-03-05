В Красном море перерезали кабели глобального интернета

Проблема в социальных сетях - Facebook и Instagram возникла из-за повреждения кабелей в Красном море.

Как передает Day.Az, об этом сообщил гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited.

Он заявил, что кабели в Красном море были повреждены йеменскими хуситами.

Было отмечено, что эти кабели составляют 25 процентов мирового трафика.

Теперь последствия атаки устраняются.

По некоторым прогнозам, кабели полностью восстановятся только через 8 недель.

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