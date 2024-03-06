Биткойн упал в цене

Биткойн в ходе торговой сессии во вторник падает на 10,14%, до $60,56 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance на 22:56 мск.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, курс биткойна замедлил снижение и находился на уровне $61,966 тыс. (-7,92%).

Ранее 5 марта курс биткойна обновил исторический максимум, достигнув $69 тыс. впервые с 10 ноября 2021 года. По данным площадки Binance на 18:03 мск, стоимость биткойна в ходе торгов росла на 8,52% - до $69,031 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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